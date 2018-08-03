Ученые рассказали о новом способе "лечения" тревожности и хандры

Приятная новость для пленников сплина. Всем тем, кто частенько впадает в тоскливое настроение, отчаиваться не стоит. Ведь под рукой у каждого есть чудо-средства, которые на раз добавят в жизнь красок и помогут обрести внутренний баланс.

Выход из депрессии – употребление богатых клетчаткой продуктов. Это и овощи с фруктами, и бобовые с зерновыми. Пищевые волокна "расшевеливают" в толстом кишечнике короткоцепочные жирные кислоты (SCFA), которые, в свою очередь, обеспечивают недолгую жизнь вредоносных бактерий. Как раз-таки они и вызывают у человека склонность к тревожности, депрессии – словом, к подавленному состоянию.

Ноу-хау принадлежит ирландским исследователям из Национального университета в Корке. Они же пришли к выводу, что неутолимая печаль истончает стенки кишечника, а это уже грозит проникновением еды и бактерий в кровь. К счастью, это дело предотвратимое. Избежать данного процесса поможет правильное питание.

Доказано на мышах. У грызунов, которые получали кормежку с высоким содержанием клетчатки, пищеварительный тракт работал как часы. К тому же благодаря смене рациона подопытные мыши избавились от чувства тревоги.