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Ешьте на здоровье: Чем полезны насекомые

Фото: GLOBAL LOOK PRESS/SIPA Asia
Американцы заменили пробиотики сверчками

Приятного аппетита в течение двух недель желали любителям жучков и паучков ученые из США. Для своих исследований они отобрали 20 насекомоядных человек и ежедневно добавляли им в пищу по 25 граммов сушеных сверчков.

Данное "лакомство" подопытные от 20 до 48 лет получали на завтрак вместе с молочным коктейлем и кексом. Затем их лишали этого удовольствия на 14 дней. После перерыва двухнедельное "лечение" возобновлялось.

Опыт показал: у испытуемых улучшилось пищеварение. Состав микрофлоры кишечника заметно обновился. Почти в 6 раз выросло количество полезных бактерий-пробиотиков Bifidobacterium animalis. При этом "непрошеные гости" покинули ЖКТ. К примеру, втрое снизилось число молочнокислых бактерий Lactobacillus reuteri. Поразительный результат отмечен в плазме крови. Там уменьшился уровень фактора некроза опухоли – белка-маркера системного воспаления, пишет Scientific Reports.

Надо отметить, что добровольцам не предлагали насекомых в чистом виде. Это был своеобразный сверчковый порошок. Для чистоты эксперимента, считают авторы материала, необходим более долгий и тщательный анализ.

К слову, насекомоядных людей в мире порядка двух миллиардов. Беспозвоночные членистоногие содержат животный белок, витамины и минералы, оправдываются приверженцы такого пищевого поведения и всячески способствуют распространению ферм, где разводят съедобных насекомых. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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