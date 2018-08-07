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Развеян миф об эволюции

Фото: Michael Weber/http://imagebroker.com/#/search/
Человечество развивалось иначе, чем предполагалось ранее

Считалось, что Homo Sapiens имел преимущество перед остальными видами приматов в уровне развития речи благодаря особому гену – FOXP2. Однако последние исследования ученых показали, что его роль сильно преувеличена.

В теории предполагалось, что FOXP2 имел большое значение в эволюции человека, так как отвечал за процессы, связанные с регулирование деятельности других частей ДНК, а его изменение способны вызвать речевое расстройство. При этом ученые отмечали, что состав FOXP2 у человека и остальных видом Homo немного различался.   

Но американские специалисты изучили его разные генетические вариации и установили, что люди разного происхождения в целом имеют примерно один и тот же ген FOXP2 с незначительными отличиями друг от друга. По их мнению, если бы ген изменился бы в ходе естественного отбора, то стал бы единственной частью ДНК человека, но это не так. Поэтому его роль в человеческом развитии оказалась слегка преувеличенной, говорится в статье журнала Cell.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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