Найдена польза от стресса

Человек в таком состоянии в детялях запоминает отрицательные события и извлекает важный жизненный опыт

Исследователи из Лондонского университетского колледжа утверждают, что во время стресса человек намного лучше воспринимает негативную информацию, чем в спокойном состоянии.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 35 человек. Их разделили на две группы. В одной предлагали решить 6 задач за полминуты и выступить с докладом на неизвестную тему. В другой – испытуемые выполняли несложные письменные упражнения. После всем участникам нужно было вспомнить стрессовую ситуацию и дать ей оценку. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Neuroscience.

Оказалось, что в состоянии эмоционального покоя человек лучше воспринимает положительную информацию. Однако при стрессе он это игнорирует и усваивает только негативные сообщения, уточняет телеканал "360".