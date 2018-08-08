Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдена польза от стресса

Фото: GLOBAL LOOK press/Jenny Norquist
Человек в таком состоянии в детялях запоминает отрицательные события и извлекает важный жизненный опыт

Исследователи из Лондонского университетского колледжа утверждают, что во время стресса человек намного лучше воспринимает негативную информацию, чем в спокойном состоянии.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 35 человек. Их разделили на две группы. В одной предлагали решить 6 задач за полминуты и выступить с докладом на неизвестную тему. В другой – испытуемые выполняли несложные письменные упражнения. После всем участникам нужно было вспомнить стрессовую ситуацию и дать ей оценку. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Neuroscience.

Оказалось, что в состоянии эмоционального покоя человек лучше воспринимает положительную информацию. Однако при стрессе он это игнорирует и усваивает только негативные сообщения, уточняет телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Земля в опасности: планету атакует Россия

На Туманном Альбионе определились с самым главным мировым злом

Курилы изумили японского военного

Специалист из Страны восходящего солнца отчитался о поездке на "северные территории"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей