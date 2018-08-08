Наше зрение идет на поводу у мозга

Вся правда скрыта от человеческого глаза. А его способности далеки от совершенства. Увидеть, что на самом деле происходит в мире вокруг, невозможно, полагают ученые из британского Университета Плимута.

По их мнению, наше представление об окружающей действительности искажено. Чтобы прийти к такому выводу, специалисты, как и положено, провели исследование. Для этого выбрали 80 добровольцев, которые должны были предсказать шаги человека, пытающегося вызволить из-за препятствия шар.

Точнее, дорисовать траекторию его руки в определенный момент, тем самым предугадать движения. Однако испытуемые особо не вникали в суть задания и сразу перемещали ладонь к конечной цели.

Именно с ее достижением связано человеческое мышление. В то время как посторонние действия мозг интерпретирует не объективно.

"То, что мы показали в нашем исследовании, может быть важным по нескольким причинам. Во-первых, люди автоматически прогнозируют действия других людей, когда их видят. Во-вторых, они "видят" эти действия в свете собственных ожиданий. К примеру, если вы смотрите на человека с нейтральным выражением лица, но думаете, что он зол, то его лицо в итоге может показаться чуть более раздраженным, чем есть на самом деле. Это объясняет, почему мы зачастую воспринимаем поведение других неправильно", – пояснил в материале Proceedings of the Royal Society автор исследования Мэтью Хадсон.

Выходит, что человеческий мозг действия и события истолковывает неодинаково. А мысли Homo sapiens и вовсе превращают происходящее в фальшь.