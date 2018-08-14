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Землю накроет экстремальная жара

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack
Ученые советуют жителям планеты подготовиться к аномалиям

В ближайшие пять лет людям следует быть готовыми к чрезвычайно жаркому лету и теплым зимам. Об этом предупредили европейские климатологи.

По мнению ученых, избежать аномальной жары не удастся. Согласно их расчетам, в 2018 и 2019-2020 гг. вероятность ее возникновения превышает 64 и 58% соответственно. В среднем температура превысит норму на 0,1 градуса Кельвина. Это приведет к более частым засухам, проливным дождям и другим катаклизмам. Погода вернется в нормальное русло лишь после 2022 года. Однако вода в океанах останется перегретой в течение более длительного времени.

"Наша климатическая модель показывает, что аномально высокие температуры воздуха будут оставаться такими же как минимум на протяжении последующих пяти лет", – сказано в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Климатологи отметили, что к наиболее ярким проявлениям экстремальных погодных явлений можно отнести летнюю жару в России в 2010 г. и потоп в Крымске в 2012-м. Они предупредили, что число подобных аномалий в будущем будет расти.

По расчетам ученых, глобальное потепление приведет к росту смертности, так как каждый "лишний" градус жары на 5% увеличит число умерших людей.

Разработавшие новую методику Флориан Севелле из Университета Бреста и Сибрен Дрижфхоут из Метеорологического института Нидерландов просчитали изменения климата за столетие. В отличие от классических моделей, их методика, опираясь на прошлые примеры, позволяет не только вычислить среднестатистические температуры, но и выявить вероятность развития катаклизмов.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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