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Ученые научились предсказывать возраст смерти

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Продолжительность жизни переходит по наследству

Сколько человеку отведено, расскажут родители. Вернее, возраст, до которого они дожили. Доказано американскими исследователями.

Ученые собрали и проанализировали медицинскую информацию о 22 тысячах пожилых дам в период постменопаузы. Все они участницы масштабного наблюдения Women's Health Initiative, сообщается в статье на Medical Xpress. Выяснилось, что  разменявшие 90-летний рубеж женщины передали по наследству свою продолжительность жизни. Их дочери также замечены среди долгожителей.

В процессе исследования специалисты пытались уловить связь между хроническими заболеваниями и такими факторами, как наследственность и экология. При этом в расчет не бралось, как и почему ушла из жизни та или иная женщина.

В итоге выяснилось, что инсульт, диабет и рак почти не страшны тем, чьи матери отметили 90-летний юбилей. А вероятность того, что переломы и другие причины не приведут их к инвалидности, увеличивалась на 25%.

В 38% случаев здоровое старение также наблюдалось у участниц эксперимента, чьи мама и папа дожили до преклонного возраста. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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