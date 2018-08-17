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Находиться рядом с курильщиком, когда тот выпускает облака въедливого дыма, все равно что делать затяжку. То есть, если вы никогда не брали в руки сигареты, не факт, что болезни никотинозависимых вас минуют.
Речь идет о тяжелых заболеваниях легких. Чем моложе пассивный курильщик, тем шансы захворать выше. При этом табачная "процедура" должна быть регулярной, выяснили американские исследователи.
С возрастом, когда иммунная система дает сбои и организм уже не так отфильтровывает шлаки и токсины, у этих людей развивается хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Это одно из самых известных недугов.
Пассивное курение отбирает здоровье на любом этапе взросления. Но особенно сказывается оно в зрелом возрасте, полагают специалисты. Как и при классическом поглощении никотина, когда человек выкуривает от пяти до десяти сигарет в день, его ближним угрожает поражение сосудов, легких, сердца и мозга.
Кстати, необязательно круглыми сутками вдыхать табачный дым – достаточно всего десяти часов в неделю, чтобы спровоцировать вышеперечисленные болезни и укоротить жизнь, говорится в тексте Science Direct.
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