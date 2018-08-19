Здоровье
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Борьба со старением выходит на новый этап. Если раньше для сохранения свежести организма советовали правильно питаться и заниматься спортом, то теперь настала пара для более мощного оружия против старости.
Американский специалисты выяснили, что старение можно остановить на клеточном уровне. Для этого все лишь нужно употреблять внутрь определенную смесь из синолитиков. Это особого вида лекарства, которые избирательно подходят к уничтожению только постаревших клеток.
В своем исследовании ученые Университета Миннесоты смешали препарат дазатиниб и флаваноид кверцетин. Первый борется с опухолями, а второй убивает состарившиеся клетки. Эксперимент на грызунах показал, что этот нехитрый "коктейль" способен уменьшить риск преждевременной смерти на 65%, говорится в статье журнала MedicalXpress.
Ученые уверены, что найденное ими средство – настоящий эликсир молодости.
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