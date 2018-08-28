Что ждет в будущем простых граждан? Заменит ли робот человека и как будут распределяться рабочие места?

Baidu и Google, по данным McKinsey, за один только 2016 г. инвестировали $25 млн в проекты по развитию искусственного интеллекта (ИИ), 90% которых связаны с развитием НИОКР. Создание и распространение многофункциональных нейронных сетей, которые позволяют считывать голос и даже эмоции человека, и технологий диверсифицированного хранения данных блокчейн, повсеместная цифровизация и автоматизация производства и сферы услуг происходят на глазах миллионов людей. Технологиями touch ID и Face ID, которые позволяют разблокировать устройства или произвести оплату покупок со смартфона, в 2018 г. уже никого не удивишь: наличные деньги почти ушли из оборота. Автоматизация повсюду, начиная с личных кабинетов банков, "умных" светофоров и паркинга, роботов Promobot в гипермаркетах, заканчивая 3D-принтерами, на которых сегодня производители печатают запчасти для автомобилей и даже тушь для ресниц.

Автоматизация – это выгодно

Внедрение искусственного интеллекта позволяет компаниям существенно экономить ресурсы на найме сотрудников. Так, в Сбербанке ежегодная прибыль составляет $2 млрд за счет новых технологий, а Fukoku Mutual Life ежегодно экономит на фонде оплаты труда $1,2 миллиона. Использование простых ERP-систем для автоматизации бизнес-процессов, таких как 1С, позволяет увеличить производительность труда на 30%. Если раньше роботы использовались только для сложных математических расчетов, то сегодня они становятся все более "человечными": появляются роботы-художники – Prisma и Arduino, роботы-музыканты Shimon и даже роботы-психологи, такие как чат-бот Froid. Благодаря новым технологиям эвристический потенциал машин растет в геометрической прогрессии. В наше время такие системы, как Google Deepmind Health, GE Healthcare Partners и BM Watson, в медицине позволяют повысить точность постановки диагнозов на 30-40%, при этом значительно снижая затраты на оказание медицинских услуг. Технологии помогают компаниям повысить эффективность работы путем сокращения ошибок, улучшения качества и повышения скорости работы. Повышение производительности труда составляет 0,8-1,4% в год вот уже несколько десятков лет, что стимулирует экономический рост стран. По прогнозам экспертов, в течение следующих 20 лет роботы займут 7 млн рабочих мест. Например, в Великобритании к 2037 г. роботы вытеснят около 20% сотрудников. Чаще всего ИИ будет задействован в образовании, научно-технической отрасли, информации и коммуникации, а также на общественном транспорте. Меньше всего – в финансовом секторе, розничной торговле, строительстве, государственном управлении.

Роботы стимулируют человечество развиваться



Роботы не только занимают, но и создают новые рабочие места: несмотря на то что к 2037 г. исчезнет порядка 7 млн рабочих мест, вместо них появится еще 7,2 млн новых. В приоритете будут не только высококвалифицированные кадры – управленцы, но и начинающие специалисты. Так, 12% людей из числа медиков будут заменены роботами, тогда как медицинский сектор в сумме получит еще 34% мест. Искусственный интеллект лишит порядка 38% людей работы на транспорте, 30% – на производстве. При этом нейронные сети создадут новые рабочие места в других секторах экономики, таких как IT, образование, туризм, менеджмент, здравоохранение и искусство. Будут востребованы специалисты как гуманитарных профессий, в которых важен контакт с людьми и творческий подход, так и узкоспециализированные технические кадры. Среди востребованных специальностей будущего – инженеры-робототехники, архитекторы виртуальной реальности, проектировщики, разработчики и специалисты по превентивной медицине.

В России развитие искусственного интеллекта находится только на начальной стадии разработки и внедрения, но уже сегодня намечается тенденция к глобальным переменам. Существует множество примеров успешной реализации отечественных разработок в сфере робототехники: медицинские экзоскелеты ExoAtlet Albert, бытовые роботы, самоуправляемые автобусы и автономный транспорт – беспилотные и роботизированные машины, автопилоты, роботизированные тележки, системы автоматизации складирования, промышленные манипуляторы и так далее. Автоматизация затронула все стороны жизни россиян, которые свободно пользуются кассами самообслуживания, услугами каршеринга, голосовым помощником "Алиса", автоматами по продаже билетов, мобильными приложениями для заказа еды, вещей и техники со всего мира. Регулярно проводятся эксперименты по доставке грузов при помощи беспилотных автомобилей, а также по доставке посылок дронами. По большей части новые технологии в России охватывают сферу оптимизации производственных процессов – 66% и электроэнергетики – 11%, но никак не полной автоматизации производства, которая может повлечь за собой тотальное сокращение рабочих мест. В России самая низкая производительность труда среди стран Европы: за 1 человеко-час производится продукта на 25,9$, в то время как в Латвии данный показатель составляет 27,6$, в Греции – 36,2 доллара. В США производительность труда составляет 67,4 доллара. Для повышения данного показателя необходимо проводить постепенное внедрение IT-технологий в реальный сектор экономики России. Для обслуживания новых технологий требуется привлечение большого числа кадров – операторов, IT-специалистов, наладчиков, а также переобучение персонала в соответствии с новыми мировыми стандартами. Поэтому оценить последствия новой технической революции будет возможно в лучшем случае минимум через 20-30 лет, а пока что ни о какой замене рабочих мест роботами в России речи не идет.

Текст подготовил независимый эксперт IT-отрасли Павел Тереньтев.

