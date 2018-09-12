Повезет не всем: Apple представила новые iPhone

Слитая информация о новых гаджетах полностью подтвердилась

В Калифорнии состоялась долгожданная ежегодная презентация смартфонов Apple, на которой глава компании Тим Кук и его помощники познакомили преданных поклонников продукции с объектами вожделения на ближайшие годы – iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Самая дешевая новинка обойдется почти в 500 долларов, а самая дорогая в 1100.

Пронырливые журналисты пронюхали о характеристиках новых "айфонов" буквально за несколько часов до официального представления. Самый "младший" смартфон – iPhone XS – наделен экраном диагональю 5,8 дюйма. У среднего iPhone XR размер дисплея составила 6,1 дюйма по диагонали, а у iPhone XS Max – 6,5 дюйма. Экраны XS и XS Max получили разрешения соответственно 2436х1125 и 2688х1242 с поддержкой частоты обновления в 120 герц, что аналогично характеристикам iPad Pro.

XS и XS Max будут доступны всего в трех цветовых решениях – черном, серебристом и золотом. Объем памяти тоже варьируется – 64, 256 и 512 гигабайт.

А вот iPhone XR можно будет купить с памятью либо 64, либо 256 гигабайт. Зато цвета на любой вкус: помимо строгих классических черного и белого также есть красный, желтый, синий и даже цвет морских кораллов.

Но вот чего никто не ожидал, так это специального стекла на передней панели XS и XS Max, которое способно защитить смартфоны от воды и пыли. Разработчики также устранили проблемы с системой Face ID, которая стала работать более надежно.

Ну, и главная особенность всех новых "айфонов" – это возможность вставить вторую сим-карту.

Кроме того, компания выпустила и другой свой хит – умные часы Apple Watch 4. Первое, что бросилось в глаза – почти на треть увеличенный экран. Кроме того, они стали громче благодаря более мощному динамику. И шустрее – спасибо новому вшитому чипу S4.

По словам Кука, эти часы настолько умны, что способны делать ЭКГ и вызывать их владельцу помощь, если тот потеряет сознание. Эти часики даже дадут врачам наводку, чтобы им не пришлось терять драгоценное время на поиски страдающего. Стоимость Apple Watch 4 – 399 долларов за GPS-версию и 499 долларов за мобильную. В России их можно будет купить совсем скоро – с 28 сентября.