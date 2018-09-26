Любимая сладость спасет от болезней

Найден вкусный источник витаминов, укрепляющий здоровье

В осенние и зимние месяцы хмурая погода не позволяет большинству людей получить достаточное количество витамина D. Ученые из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера провели исследование, в результате которого обнаружен новый источник этого бесценного для здоровья средства.

Полезными оказались продукты, содержащие какао. Оказалось, что после высушивания бобов на солнце прекурсоры витамина D трансформируются в D2. Ученые пояснили, что у витамина D есть два типа: D2 и D3. Второй образуется в человеческой коже под воздействием солнца, а когда его нет, с успехом восполняется за счет пищи (жирной рыбы или куриных яиц). D2 же встречается лишь у грибов, но он также полезен человеческому организму для предотвращения респираторных заболеваний, рахита и остеопороза.

"Многие люди не получают достаточного количества витамина D. Проблема возрастает в зимние месяцы, когда солнечный свет недостаточен", – рассказала профессор медицины Габриэле Стангл, пишет портал EurekAlert!.

Однако исследователи предупредили, что не всякий какао-продукт содержит большое количество полезного вещества. По их уверениям, больше всего витамина содержится в темном шоколаде и масле бобов. А самое маленькое количество выявлено в белом шоколаде.

"Это неудивительно, так как содержание какао в белом шоколаде значительно ниже. Это подтверждает наше предположение, что какао является источником витамина D2", – отметила исследователь.

Ученые собираются и дальше изучать полезные свойства сырья, которое, по их мнению, "содержит дополнительные вторичные растительные вещества, приносящие пользу, например, сердечно-сосудистой системе".