Видео падения небесного тела появилось в Сети

Необычную вспышку заметил местный житель Сергей Азаренков, проезжая по ночным улицам. В салоне его автомобиля установлен регистратор, поэтому падение в Смоленске метеорита теперь может увидеть каждый, у кого есть доступ в интернет.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сергей выложил видеозапись, уточнив хронометраж важного момента.

"Смотреть на 55-58 секунде", – посоветовал пользователь.

Действительно, в этом промежутке на записи видно, как в небе слева по кадру загорается точка и стремительно летит на землю. Наблюдательный житель Смоленска предположил, что накануне, 1 октября, зафиксировал падение метеорита. Правда, рассмотреть трехсекундное "пике" космического тела с первой попытки удается только самому внимательному зрителю.

Публикацию Сергея уже посмотрели почти 2,5 тысячи интернет-пользователей, оставив ее без каких-либо комментариев.