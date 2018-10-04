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От гриппа спасет всего один витамин

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE Фото: pixabay.com
Фото: GLOBAL LOOK press/Jeremy Maude Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Olaf Döring
В преддверии эпидемии неприятной болезни пора заняться здоровьем

Если хочешь быть здоровым, надо спортом увлекаться, гласит известная песня. А также принимать витамин D, добавляют японские ученые. Исследовав 167 детей, они пришли к выводу, что именно он защитит организм от вирусов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Olaf Döring

Порядка четырех месяцев специалисты из Школы медицины университета Дзикей наблюдали за подопытными ребятами. Те, кто принимал чудо-витамин, болели гриппом реже. А все потому, уверены исследователи, что витамин D стимулирует иммунитет. По его "приказу" "заводятся" такие белки, как дефензин и кателицидин. Они запускают клеточную активность и одновременно "вырубают" вирусы. Не только возбудители гриппа попадают под прицел, но и менингита, и пневмонии, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition.

Впрочем, под витамином D понимается вся его группа. Он же принимает активное участие в формировании опорно-двигательного аппарата у детей. Его выписывают при переломах и трещинах, для профилактики остеопороза.

От 100 до 200 МЕ данного витамина рекомендуется употреблять взрослым. Для пожилых, детей, беременных и кормящих женщин дозировка в два, а то и в три раза больше.  

Витамин D есть во всех аптеках, а также в рыбе и ее икре, свиной и говяжьей печени, яйцах, сливках, сметане, растительном масле, грибах лисичках.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Труд японских специалистов вышел, как по заказу, в преддверии сезонных эпидемий, отметил профессор вирусологии Школы медицины Королевы Марии в Лондоне доктор Джон Оксфорд.

"Это своевременное исследование. Оно будет замечено учеными. Оно вышло как раз во время сезонной заболеваемости гриппом. Сейчас серьезная наука все чаще говорит о надежности эффекта витамина D", – пояснил ученый, пишет Healthy Holistic Living. .

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeremy Maude

Первая волна гриппа в России ожидается, как правило, в середине осени – то есть совсем скоро. Это обстоятельство не должно застать медиков врасплох – с 1 сентября регионы наполовину обеспечили вакциной.   

В Москве прививочная кампания стартовала 20 августа и продлится до 28 октября. Работают порядка 500 постов, где можно получить защитную инъекцию. Практически каждый пятый житель столицы уже сделал прививку от гриппа.

Фото: pixabay.com

Кроме того, Роспотребнадзор организовал горячую линию. С 1 по 15 октября специалисты ведомства готовы ответить на любой вопрос по телефону. Кстати, они уже предупредили о незнакомых штаммах, к которым иммунитет еще не сформирован. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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