Земля уничтожится через 20 лет

Ученые пришли к обескураживающим выводам

Человечеству осталось жить всего несколько десятилетий. Уже примерно через 20 лет на планете запустится механизм самоуничтожения, который приедет к колоссальным людским и финансовым потерям.

Межправительственная группы экспертов по изменению климата выпустила объемный доклад, в котором в полной мере раскрыта проблема стремительного ухудшения экологии на Земле и его последствия. Их выводы неутешительны – планета на пороге катастрофы из-за глобального потепления. Согласно их прогнозам, уже к 2040 году среднемировая температура поднимется на 1,5 градуса, и это приведет к серии масштабных стихий.

Большую часть регионов ждут страшные засухи, других – не менее убийственные наводнения. Масштаб катастрофы таков, что речь идет об исчезновении целых городов. По оценке ученых, люди будут гибнуть миллионами, а те, кого минует участь смерти, останутся без крыши над головой и работы. Общий ущерб достигнет колоссальных 54 трлн долларов.

Впрочем, катастрофы еще можно избежать. Но для этого нужны серьезные усилия и затраты. Ежегодно человечество должно расходовать 2,4 трлн долларов на развитие экологически безопасной энергетики, чтобы уже к 2035 году мир жил за счет чистой энергии. Более того, к 2020 году необходимо полностью отказаться от угля. В противном случае на планете умрет практически все живое.