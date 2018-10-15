Пива нет: ученые рассказали об исчезновении напитка

К дефициту приведут климатические метаморфозы

Глобальное потепление спровоцирует нехватку ячменя, что в свою очередь скажется на производстве пива и, соответственно, на его цене. Прогноз составлен на ближайшие 80 лет.

Россия, безусловно, войдет в список "пострадавших" стран, не сомневаются ученые. Однако ей уготовано лишь 7 место. Верхние строчки займут государства с самым большим количеством пивоманов – это Бельгия, Чехия и Ирландия. Они же выступают главными экспортерами напитка.

Однако сильнее всего прогнозируемый дефицит ударит по карману поляков, сделали вывод исследователи. Результат их работы опубликован на страницах журнала Nature Plants.

Отмечается, что на пиво идет лишь одна шестая от общего урожая ячменя. В основном им кормят животных, которые, к слову, останутся в приоритете, когда климат изменится.