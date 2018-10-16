Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыта опасность касарева сечения

Фото: pixabay.com
Вмешательство в естественный процесс чревато последствиями

Операбельные роды сказываются на развитии мозга. К такому выводу пришли американские ученые. Тренировались они, как и положено, на мышах.

В исследовательскую группу вошли Нэнси Форджер (Nancy Forger) и ее коллеги из университета Джорджии в Атланте (США). Биологи убеждены, что нашли объяснение проблемам в эмоциональном развитии и нарушениям в режиме сна у появившихся на свет с помощью кесарева сечения младенцев.

Подробную инструкцию изучения о вреде кесарева они описали в журнале PNAS. Так, у новорожденных мышат гибель нейронов и усиленная активность гипоталамуса продолжалась несколько часов. Это, по словам ученых, вполне нормально, поскольку мозг формируется, избавляясь от всего лишнего.

Однако у родившихся с помощью хирургического вмешательства на этот процесс уходит три дня, что повлияло на характер ультразвукового плача и набор веса. Последние быстрее толстели.  

Исследователи провели аналогию с деторождением. По статистике, порядка 30% американок рожают не сами. Большинство из них идут на кесарево без медицинских показаний, жалея себя.  

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

России предсказали мировое господство

Лондон пугает партнеров ростом влияния нашей страны

Американцы накажут Хабиба за гражданство РФ

Россиянин окажется под ударом из-за вражды Вашингтона с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей