Раскрыта опасность касарева сечения

Вмешательство в естественный процесс чревато последствиями

Операбельные роды сказываются на развитии мозга. К такому выводу пришли американские ученые. Тренировались они, как и положено, на мышах.

В исследовательскую группу вошли Нэнси Форджер (Nancy Forger) и ее коллеги из университета Джорджии в Атланте (США). Биологи убеждены, что нашли объяснение проблемам в эмоциональном развитии и нарушениям в режиме сна у появившихся на свет с помощью кесарева сечения младенцев.

Подробную инструкцию изучения о вреде кесарева они описали в журнале PNAS. Так, у новорожденных мышат гибель нейронов и усиленная активность гипоталамуса продолжалась несколько часов. Это, по словам ученых, вполне нормально, поскольку мозг формируется, избавляясь от всего лишнего.

Однако у родившихся с помощью хирургического вмешательства на этот процесс уходит три дня, что повлияло на характер ультразвукового плача и набор веса. Последние быстрее толстели.

Исследователи провели аналогию с деторождением. По статистике, порядка 30% американок рожают не сами. Большинство из них идут на кесарево без медицинских показаний, жалея себя.