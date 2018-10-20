Назван способ избавиться от проблем с сердцем

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Людям, которые перенесли инфаркт или имеют проблемы с сердцем, необходимо хотя бы каждые 20 минут в день выполнять минимальные движения. Об этом рассказали ученые, выступающие на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто.
По их словам, людям с проблемами сердца нужно каждые 20 минут посвящать 7 минут легкой физической активности. Это может значительно продлить жизнь.
"Даже если в это время просто периодически вставать и прогуливаться по комнате, можно сжечь около 770 килокалорий в день, если придерживаться этого графика активности", – цитирует исследователя Айлара Рамади РИА "Новости".
Отмечается, что в эксперименте приняли участие 132 человека. После выполнения серии физических упражнений риск повторного приступа значительно снижался.
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