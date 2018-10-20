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Назван способ избавиться от проблем с сердцем

Фото: GLOBAL LOOK press/Creativ Studio Heinemann
От опасных заболеваний спасут ежедневные упражнения

Людям, которые перенесли инфаркт или имеют проблемы с сердцем, необходимо хотя бы каждые 20 минут в день выполнять минимальные движения. Об этом рассказали ученые, выступающие на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто.

По их словам, людям с проблемами сердца нужно каждые 20 минут посвящать 7 минут легкой физической активности. Это может значительно продлить жизнь.

"Даже если в это время просто периодически вставать и прогуливаться по комнате, можно сжечь около 770 килокалорий в день, если придерживаться этого графика активности", – цитирует исследователя Айлара Рамади РИА "Новости".

Отмечается, что в эксперименте приняли участие 132 человека. После выполнения серии физических упражнений риск повторного приступа значительно снижался.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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