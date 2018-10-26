Разгадана тайна гигантского кратера на Юкатане

Найти причину специалистам помог компьютер

Немецкие ученые сумели раскрыть, как возник один из крупнейших кратеров на Земле - Чиксулуб, находящийся на территории современной Мексики.

По мнению специалистов, гигантская 200-километровая воронка образовалась в конце мелового периода от удара астероида диаметром около 10 километров, сообщает EurekAlert!.

Посредине Чиксулуба расположена округлая структура из возвышенностей высотой несколько сотен метров. Интересно, что такие образования есть не только на Земле, но и на других планетах Солнечной системы.

Гипотезу об ударе астероида ученые проверили с помощью компьютерного моделирования. Выяснилось, что после удара небесного тела земная кора нагревается до 10 тыс. градусов и приобретает свойства жидкости, а затем быстро твердеет, образуя кратер. Вычисления показали, что кратер такого размера формируется буквально за несколько минут.

По мнению специалистов, их исследование поможет понять, как образовывались такие же геологические структуры не только на нашей планете, но и на других небесных телах.