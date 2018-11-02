Землю погубит перегретый океан

Опасность для человечества притаилась в воде

Американские ученые бьют тревогу: температура повышается быстрее, чем считалось ранее.

Последние две сотни лет, когда человечество сжигало уголь, вырубало леса, ездило на автомобилях и пользовалось холодильниками и кондиционерами, Мировой океан поглощал основную массу тепла, выделяющегося при выбросах углерода.

Ранее считалось, что океаны "забрали" себе 90% выделившейся избыточной энергии, но сейчас выяснилось, что дела обстоят еще хуже и количество поглощенного водой тепла серьезно недооценивалось.

Климатологи считают, что потеплевший океан сильно затруднит попытку сдержать рост средней температуры атмосферы Земли на 1,5-2°C, отмечается в опубликованной в Science Alert статье.

Кроме того, повышение температуры Мирового океана вызовет серьезное повышение уровня моря и, как следствие, многочисленные наводнения. На побережья будет обрушиваться все больше ураганов, а коралловые рифы исчезнут.

В потеплевшей воде содержится меньше кислорода, что несет угрозу для многих видов рыб и животных. В поисках более благоприятных условий обитания они мигрируют к северу – многие виды морских обитателей все чаще встречаются вдали от привычных им территорий.

Ученые предупреждают, что человечество должно более серьезно относиться к ограничению вредных выбросов в атмосферу, чтобы не привести Землю к глобальной катастрофе.