Секретный ингредиент: какие продукты тормозят старение

Молодость тела сохранить легко

Как известно, организм человека стареет из-за окисления клеток. Немецкие ученые озаботились вопросом, как же можно остановить этот процесс или хотя бы помешать ему. И пришли к неожиданным выводам.

Главный враг клеток организма – супероксид. Это побочный продукт, который образуется в результате жизнедеятельности организма и наносит им вред. Исследования показали, что успешно противостоять ему может лишь гидрохинон. Это вещество содержится в таких продуктах, как шоколад, а также в напитках – чае, кофе и вине.

Однако гидрохинон сам по себе недостаточно силен, чтобы противостоять процессу окисления. Но в сочетании с другим элементом – цинком – он способен эффективно противостоять деградации организма. Фактически, благодаря цинку гидрохинон превращается в мощный антиоксидант, который предотвращает старение, говорится в статье журнала Phys.org.