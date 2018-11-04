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Секретный ингредиент: какие продукты тормозят старение

Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrey Arkusha
Молодость тела сохранить легко

Как известно, организм человека стареет из-за окисления клеток. Немецкие ученые озаботились вопросом, как же можно остановить этот процесс или хотя бы помешать ему. И пришли к неожиданным выводам.

Главный враг клеток организма – супероксид. Это побочный продукт, который образуется в результате жизнедеятельности организма и наносит им вред. Исследования показали,  что успешно противостоять ему может лишь гидрохинон. Это вещество содержится в таких продуктах, как шоколад, а также в напитках – чае, кофе и вине. 

Однако гидрохинон сам по себе недостаточно силен, чтобы противостоять процессу окисления. Но в сочетании с другим элементом – цинком – он способен эффективно противостоять деградации организма. Фактически, благодаря цинку гидрохинон превращается в мощный антиоксидант, который предотвращает старение, говорится в статье журнала Phys.org.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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