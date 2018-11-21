В Подмосковье раскопали череп мамонта с кладом

Уникальную находку обнаружили на Зарайской стоянке

Древнейший археологический памятник эпохи верхнего палеолита в Московской области таит в себе немало загадок. "Неисчерпаемым волшебным ящиком" назвала его глава местного Минкультуры Нармин Ширалиева. Оттуда, по ее словам, "появляются то скелеты вымерших животных, то какие-то невероятные предметы быта древних людей, – например, этой осенью был найден придуманный ими прообраз патронташа из черепа мамонта".

О находках сообщает пресс-служба ведомства. Известно также, что с раскопок ученые привезли различные кости мамонта. Кроме того, на Зарайской стоянке археологи обнаружили следы жизни древних людей, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".