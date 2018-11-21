Названы главные причины мужского бессилия

Проблемы с потенцией не щадят ни зрелых, ни молодых

Причины возникновения деликатной мужской проблемы могут быть разными. По словам главного уролога Минздрава России Дмитрия Пушкаря, 85% случаев импотенции вызваны органическими причинами и лишь 15% случаев – психогенными основаниями.

Нейрогенные, сосудистые, гормональные причины – все они относятся к органическим. "К нейрогенным можно отнести спинальные травмы, в этом случае может быть сжимание или передавливание нервов в малом тазу", – рассказал РИА "Новости" уролог-андролог Михаил Родионов.

Если сосуды пережаты или повреждены, к половым органам поступает слишком мало крови, что также вызывает проблемы. Причинами плохой эрекции могут стать и гипертония, и прием некоторых лекарств, добавил доктор. Сахарный диабет может привести к тому, что нервные окончания засахариваются. В этом случае член теряет чувствительность, и возбуждения не наступает, объяснил врач.

При этом Родионов считает, что импотенция чаще имеет психогенную природу: "Либо надоел половой партнер, либо проблемы на работе мешают сконцентрироваться... Секс – это психофизиологический акт".

В целом врачи-андрологи советуют мужчинам не отчаиваться: сейчас разработан новый метод, когда с помощью особых инъекций мужское достоинство за полтора-два месяца приводится в полный порядок.