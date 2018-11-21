Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы главные причины мужского бессилия

Фото: pixabay.com
Проблемы с потенцией не щадят ни зрелых, ни молодых

Причины возникновения деликатной мужской проблемы могут быть разными. По словам главного уролога Минздрава России Дмитрия Пушкаря, 85% случаев импотенции вызваны органическими причинами и лишь 15% случаев – психогенными основаниями.

Нейрогенные, сосудистые, гормональные причины – все они относятся к органическим. "К нейрогенным можно отнести спинальные травмы, в этом случае может быть сжимание или передавливание нервов в малом тазу", – рассказал РИА "Новости" уролог-андролог Михаил Родионов.

Если сосуды пережаты или повреждены, к половым органам поступает слишком мало крови, что также вызывает проблемы. Причинами плохой эрекции могут стать и гипертония, и прием некоторых лекарств, добавил доктор. Сахарный диабет может привести к тому, что нервные окончания засахариваются. В этом случае член теряет чувствительность, и возбуждения не наступает, объяснил врач.

При этом Родионов считает, что импотенция чаще имеет психогенную природу: "Либо надоел половой партнер, либо проблемы на работе мешают сконцентрироваться... Секс – это психофизиологический акт".

В целом врачи-андрологи советуют мужчинам не отчаиваться: сейчас разработан новый метод, когда с помощью особых инъекций мужское достоинство за полтора-два месяца приводится в полный порядок.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Цены на бензин рухнут

Это случится при одном условии

Порошенко мог сдать Крым за огромные деньги

В Киеве сделали громкое заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей