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Антарктиду погубит радиация

Фото: www.globallookpress.com
Самый южный материк скоро исчезнет

Международная команда ученых обнаружила, что антарктические льды исчезают не только из-за глобального потепления – они тают из-за того, что под восточной частью континента бьют горячие геотермальные источники.

Недавние исследования показали, что лед в этой области тает снизу, сообщает Science Alert. Талые воды образуют подо льдом Антарктики целые озера. Специалисты подчеркивают, что в настоящее время теплые источники не являются основной причиной исчезновения ледового покрова, однако в будущем они могут ускорить его таяние, так как этот процесс может сделать Антарктиду более уязвимой для глобального изменения климата.

По мнению экспертов, вода под континентом нагревается из-за радиоактивных пород и горячих источников, бьющих из разломов земной коры. Ученые считают, что именно эта гипотеза правдоподобнее всего объясняет происходящие в южной полярной области процессы.

Кроме того, в июле этого года обнаружилось, что температура воды под Антарктикой повышается из-за вулкана. Нет нужды говорить, что в ближайшие несколько лет континент не растает, но очевидно, что в теплом океане лед будет исчезать стремительнее, подчеркивают специалисты.

Валентина МАЙОРОВА
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