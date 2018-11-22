"Белая смерть" убивает рак

Спасение от смертельной болезни нашли в том, что всегда считалось вредным

В последнее время ученые активно исследуют маннозу, заменитель глюкозы, который в основном используют, как загуститель и пищевую добавку для людей, страдающих от редких нарушений метаболизма. Биологи из Университета в Глазго обнаружили, что это вещество еще и замедляет рост опухолей.

Недавно исследователи выяснили, что манноза не дает человеку сильно поправиться и защищает от ожирения. Тогда специалисты предположили, что похожий процесс может произойти и с злокачественными образованиями, и решили провести эксперимент.

Опухоли питаются огромным количеством глюкозы, благодаря чему растут. Однако сахар потребляют как злокачественные клетки, так и здоровые. Ученые вводили в клетки двух пациенток, страдающих от рака костей, различные виды сахара, следя за тем, как менялся их рост.

Оказалось, что именно маннозу злокачественные "тельца" не могут переварить, что замедляет их развитие. Получается, что эта природная молекула борется с онкологией лучше, чем химиотерапия, которая повреждает ДНК.

Рост опухолей замедлялся в три раза при появлении этого вещества, а препараты начинали уничтожать 30-50% раковых клеток. Манноза, как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Nature, сокращала синтез молекул Bcl-1. Это белок блокирует гены, которые отвечают за самоуничтожение клеток с поврежденной ДНК.

Специалисты полагают, что манноза будет действовать подобным образом и на другие типы онкологии, а не только на рак костей. В теории ее применение позволит сократит дозу химиотерапии – токсичных веществ, поступающих в организм больного. Однако ученые предупреждают, что без клинических испытаний и показаний врачей, употреблять это вещество может быть опасно.