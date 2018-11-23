Алкоголь и сигареты ни при чем

Этот враг пострашнее вредных привычек будет. Речь идет о гиподинамии.

Сидячий образ жизни, как выяснили американские исследователи, влияет на здоровье сильнее, чем диабет, проблемы с сердцем и даже курение. Так, ученые доказали, что малоподвижные люди рискуют умереть раньше. У них вероятность такого прогноза выше на 500 %, чем у активных людей.

Выводы, к которым пришли авторы исследования, поразили их самих. По словам руководителя группы кардиолога Кливлендской клиники Ваэля Джабера, более объективного результата современная наука еще не видела.

"Если вы не посещаете беговую дорожку или не занимаетесь другими упражнениями, то рано или поздно (скорее рано) вас ждёт смерть, гипертоническая болезнь, диабет, и вероятность этого выше, чем даже если вы курите", – заявил доктор в интервью CNN, добавив, что теперь данную закономерность нужно довести до сведения общества. Сидячий образ жизни Джабер приравнивает к болезни, которую надо лечить с помощью физических нагрузок.

"Неважно 40 вам лет или 80, положительное влияние на здоровье – очевидно", – заверил автор исследования, которое опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В ходе эксперимента специалисты проанализировали истории болезней более 120 тысяч пациентов. Их тестировали на беговых дорожках с 1 января 1991 года по 31 декабря 2014 года.

По словам ученых, фитнес показан абсолютно всем, не зависимо от возраста. Заниматься следует регулярно. А у тех, кто тренируется время от времени, риск преждевременной смерти выше на 500% и втрое больше, чем у курильщиков.