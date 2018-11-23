Найден способ общаться с мертвыми

Потусторонний мир пользователям откроют через интернет

Связь с покойными родственниками и друзьями в скором времени можно будет держать через их аккаунты в социальных сетях. Сейчас разрабатывается система, благодаря которой искусственный интеллект сымитирует человека даже после его смерти.

Авторы беспрецедентного ноу-хау – ученые из Индийского технологического института Шрия Девадига и Бхакти Шетти. В основе их метода – технология Replika AI, которую создала Евгения Куйда. Дополнил "образ" трехмерный аватар человека.

"Технология позволяет нам общаться с ИИ, который имитирует умерших. Ссылка на приглашение отправляется пользователю. При открытии она позволяет общаться с репликой. Используя все прошлые онлайн-коммуникации и профили социальных сетей, система создает нового виртуального человека. Вы просто начинаете разговаривать с ним, как в любых других социальных сетях", – цитирует Девадигу портал TechXplore.

Благодаря разработке боль утраты будет не такой острой, полагают исследователи. Встроенная в компьютер реплика сможет поддержать беседу, будто близкий человек не умер, а просто куда-то уехал.

Впрочем, эта идея не нова. В одной из серий фантастического телесериала "Черное зеркало" показана цифровая копия человека, отмечает "МИР24".



