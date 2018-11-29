Солнце превратит Землю в мертвого белого карлика

Наша звезда прожила уже половину своей жизни и начинает постепенно угасать

Эволюция таких небесных тел составляет 10 млрд лет. Солнце существует уже около 4,5 млрд лет, и точно такой же срок ему остался, чтобы светить. После этого оно умрет, а заодно обречет на гибель человечество.

По словам ученых, сейчас в звезде происходит термоядерная реакция, которая и дает тепло. Это так называемая главная последовательность в эволюции подобных тел, которая занимает 90% их жизни.

К концу жизни на Солнце сначала выгорит весь водород, потом – гелий, а после этого начнут испаряться более тяжелые элементы. Это приведет к тому, что звезда расширится до размеров орбиты Венеры и превратится в красный гигант.

Как рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов агентству РИА Новости, новая форма Солнца поглотит все соседствующие планеты.

Землю, правда, ждет более печальный сценарий – она сгорит, а потом начнет остывать. В итоге на месте нашей планеты появится мертвый белый карлик, радиус которого составит всего 10 км. Плотность у этого объекта будет такая большая, что ее даже нельзя ни с чем сравнить. Вокруг карлика будут летать куски Марса, Юпитера и Сатурна.