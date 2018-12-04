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На спутнике Сатурна нашли инопланетную воду

Фото: pixabay.com
Новый факт меняет представление о том, как формировалась Солнечная система

Феба, луна одной из самых больших планет, давно интересовала ученых тем, что отличалась от других подобных объектов. Недавно специалисты сделали удивительное открытие.

У влаги этого спутника Сатурна необычный изотопный состав, который больше нигде не встречается.

Ученые давно пытаются понять, откуда в нашей Вселенной взялась вода. Сначала предполагалось, что вся влага появилась на диске из газа и пыли, внутри которого родились планеты, в результате чего вода распределилась по всей Солнечной системе. Считалось, что ее состав примерно одинаков во всех мирах нашей звездной семьи. Однако оказалось, что это не так, на Земле и Марсе изотопные показатели отличаются. Тогда специалисты предположили, что часть влаги могла появиться в некой межзвездной среде. И лишь сейчас исследователи нашли этому доказательство.

В конце прошлого года ученые получили данные с Фебы благодаря зонду "Кассини". Выяснилось, что вода этой луны содержит в себе дейтерий в 8 раз больше, чем остальные спутники Сатурна. В материи этого небесного тела, согласно исследованию, опубликованному в издании Icarus, также обнаружили тяжелый углерод-13, количество которого в 4 раза больше, чем в недрах других миров Солнечной системы.

Это означает, что запасы воды Фебы образовались в самых далеких и холодных краях Солнечной системы или за ее пределами. Также существует вероятность того, что формировавшийся спутник столкнулся с "межзвездными кометами" или объектами из облака Оорта. 

Полина ИВАНОВА
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