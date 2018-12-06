Названы главные союзники россиян

В трудные моменты жители нашей страны просят помощи у близких

К такому выводу пришли социологи ВЦИОМа, опросив по телефону 1 тысячу 600 россиян.



Попав в трудную ситуацию, наши соотечественники обратятся за помощью к родственникам и членам семьи – так ответили 66% опрошенных, 30% попросят поддержки у друзей, а 18% – у любимого человека.

Выяснилось, что женщины склонны чаще обращаться к родным – так поступят 71% представительниц прекрасного пола, а вот 34% мужчин пойдут к друзьям. Коллеги и соседи оказались плохой группой поддержки – к их помощи прибегнут лишь 4 и 3% опрошенных соответственно. Еще меньшее доверие вызывают у россиян психотерапевты – к ним отправится за помощью только 1% граждан, отмечает FlashNord.

При этом почти треть россиян, 27%, заявили, что в поддержке со стороны они не нуждаются и способны сами справиться со своими проблемами.