Раскрыта сексуальная особенность женщин

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Китайские ученые озаботились пристрастием представительниц слабого пола к жесткому сексу и пришли к неожиданному выводу. Оказывается, любительницы испытывать боль во время интимной близости имеют каменное сердце.
Как пишет Daily Mail, специалисты провели исследование с участием тысячи женщин, беседуя с ними на тему поведения в сексе. Анализ результатов показал, что сторонницы нетрадиционных сексуальных практик, таких как БДСМ, не так охотно готовы выразить сострадание в жизни.
Во время эксперимента добровольцам показывали снимки человеческих лиц, на которых были запечатлены не самые радужные эмоции. Те женщины, которые предпочитали жесткий секс, испытывали скорее возбуждение, нежели сочувствие.
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