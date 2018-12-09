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Раскрыта сексуальная особенность женщин

Раскрыта сексуальная особенность женщин. Фото: globalllookpress.com
Мужчинам стоит быть осторожнее с теми дамами, которые любят грубость в постели

Китайские ученые озаботились пристрастием представительниц слабого пола к жесткому сексу и пришли к неожиданному выводу. Оказывается, любительницы испытывать боль во время интимной близости имеют каменное сердце.

Как пишет Daily Mail, специалисты провели исследование с участием тысячи женщин, беседуя с ними на тему поведения в сексе. Анализ результатов показал, что сторонницы нетрадиционных сексуальных практик, таких как БДСМ, не так охотно готовы выразить сострадание в жизни.

Во время эксперимента добровольцам показывали снимки человеческих лиц, на которых были запечатлены не самые радужные эмоции. Те женщины, которые предпочитали жесткий секс, испытывали скорее возбуждение, нежели сочувствие. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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