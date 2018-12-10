"Вояджер-2" вышел за пределы Солнечной системы

Аппарат стал вторым объектом, созданным человеком, которому это удалось

Сотрудники NASA сообщили, что корабль покинул нашу Солнечную систему и сейчас находится на расстоянии в 17 млрд км от Земли. Впрочем, ученые сохраняют связь с "Вояджером-2" и даже получают от него данные.

Специалисты, как рассказало агентство на своем официальном сайте, поняли, что аппарат пересек наш галактический регион, так называемую гелиосферу, потому что он перестал фиксировать частицы плазмы, которая исходит от Солнца.

Как напоминает телеканал "МИР24", "Вояджер-2" отправился изучать космос в 1970 году. Аппарат будет работать до 2030 г., после чего замолчит, как и "Вояджер-1", покинувший Солнечную систему в 2012-м. К слову, второй корабль смог собрать больше данных, чем первый. После прекращения работы аппараты будут дрейфовать по Млечному пути, но не смогут покинуть галактику из-за гравитации.