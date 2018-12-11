Холод продлевает жизнь

Процесс старения замедляет особый механизм в организме

Ученые выяснили, что низкая температура окружающей среды влияет на специфические гены, которые блокируют чувствительные к морозу белки. Это, в свою очередь, приводит к долголетию.

Биологам давно известно, что температура среды и тела воздействуют на продолжительность жизни. Например, некоторые беспозвоночные животные умирают позже собратьев, если обитают в холоде. Вероятно, все дело в том, что при низкой температуре замедляется метаболизм. Это же способствует тому, что клетки организма меньше повреждаются. Однако доказать эту теорию исследователи пока не могут.

Ученые Морской биологической лаборатории (США) провели эксперименты над 11 видами коловраток, чтобы понять, действительно ли существует связь между холодом и долголетием. Оказалось, что продолжительность жизни увеличивалась по-разному в зависимости от вида этого многоклеточного животного. Тем не менее теория отчасти подтвердилась, говорится в статье, опубликованной на сайте Phys.org. Определенные гены кодировали белок TRPA1 в организме коловраток, из-за чего они погибали позже.

Примечательно, что низкоуглеводная диета в сочетании с холодной средой обитания еще больше увеличивала продолжительность жизни испытуемых. Теперь ученым предстоит найти другие факторы, которые имеют схожий эффект. Это поможет создать способы борьбы со старением людей.