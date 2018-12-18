Женщины живут дольше мужчин из-за генетической аномалии

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Ученые полагали, что прекрасная половина человечества умирает позже, чем представители сильного пола, из-за того, что ведет более здоровый и "трезвый" образ жизни. Однако новое исследование показало, что все дело, скорее всего, в дополнительной копии гена, которая замедляет старение.
По статистике средняя продолжительность жизни человека составляет 71 год. При этом слабый пол умирает в возрасте 73 лет, а сильный – в 68. Мужчины больше склонны к вредным привычкам и ожирению, что вызывает проблемы с сердцем и сосудами. Такая ситуация наблюдается как в развитой Европе, так и в отстающей Африке. Медики из университета Калифорнии в Сан-Франциско решили выяснить, с чем это связано.
Ученые давно предполагали, что различия объясняются эволюционными корнями: большая продолжительность жизни позволяет женщинам дольше ухаживать за детьми и внуками. Как говорится в статье журнала Aging Cell, все дело в устройстве половых хромосом. Мужская Y почти не содержит в себе важных генов. Женская Х важна для представителей обоих полов.
Специалисты создали модифицированных мышей, половина из которых обладала "неправильным" набором хромосом. Исследователи вырастили самцов с XX-хромосомами и "трансгендерных" самок с XY-набором. После этого ученые три года наблюдали за жизнью грызунов – долголетие зависело от генов, а не от пола животных.
Как отмечает телеканал "МИР24", "неправильные" самцы с XX-хромосомами и нормальные ХХ-самки жили дольше, чем XY-самки и самцы.
При этом лишняя Х-хромосома, которая, вероятно, и влияет на долголетие женщин, защищала самцов от смерти слабее, чем самок. Возможно, у представительниц прекрасного пола есть особые гормоны или другие сигналы, которые замедляют процесс старения.
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