Названы причины хронической усталости

Оказалось, что главным фактором является генетика

Синдром хронической усталости (СХУ) является следствием гиперактивности иммунной системы.

В исследовании приняли участие 55 пациентов с гепатитом С. При этом у них ранее диагностировали СХУ.

Отмечается, что появление симптомов усталости наблюдали только у людей, которые имели иммунную систему, склонную к гиперреакции. Специалисты считают, что склонность к СХУ может быть обусловлена генетически. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Psychoneuroendocrinology.



