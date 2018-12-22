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Названы причины хронической усталости

Фото: www.globallookpress.com
Оказалось, что главным фактором является генетика

Синдром хронической усталости (СХУ) является следствием гиперактивности иммунной системы.

В исследовании приняли участие 55 пациентов с гепатитом С. При этом у них ранее диагностировали СХУ.

Отмечается, что появление симптомов усталости наблюдали только у людей, которые имели иммунную систему, склонную к гиперреакции. Специалисты считают, что склонность к СХУ может быть обусловлена генетически. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Psychoneuroendocrinology.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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