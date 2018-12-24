Тайна Стоунхенджа разгадана

Ученые раскрыли новые умения древних людей

К неожиданному выводу пришли археологи, изучавшие самый популярный британский памятник эпохи неолита.

По мнению британских ученых, украшенные резьбой древние каменные цилиндры, найденные в детской могиле в окрестностях Стоунхенджа, – это своего рода рулетки каменного века. Строители огромного мегалита якобы использовали загадочные "фолктонские барабаны" (другое название каменных цилиндров) для измерения расстояний в футах, сообщает таблоид Daily Mail.

Изучая окружности каменных цилиндров, профессор Майк Паркер Пирсон из университетского колледжа Лондона и профессор Эндрю Чемберлен из университета Манчестера обнаружили, что если обернуть веревку 10 раз вокруг маленького цилиндра, 8 раз вокруг каменной фигуры средней величины и 7 раз вокруг большого "барабана", то получится одинаковая величина – 3,22 метра. Единицу измерения в 0,322 м ученые назвали "длинный фут" (в настоящее время британский фут равен 0,3048 метра).

Ранее считалось, что камни одинаковой длины древние люди устанавливали "на глазок", однако теперь выяснилось, что им были доступны точные инструменты измерения, считают эксперты.

Стоунхендж – один из самых знаменитых археологических памятников в мире, каменное мегалитическое сооружение, находится в графстве Уилтшир (Англия) в 130 км от Лондона и в 13 км от Солсбери.

Состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров (вертикальных камней). Построен в третьем тысячелетии до нашей эры.

Ранее на территории английского города Ларкхилл специалисты нашли сооружение, которое является аналогом знаменитого Стоунхенджа. Однако постройка оказалась намного древнее, передает "ФедералПресс".