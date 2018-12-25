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Миф об алкоголизме россиян получил подтверждение

Кадр из фильма "Самогонщики"
Пьющие люди позволили ученым сделать важное открытие

Российские специалисты провели ряд исследований и нашли у соотечественников вариации генов, которые отвечают за пристрастие к спиртным напиткам. Исследование поможет найти новые способы борьбы с зависимостью.

Не так давно ученые пришли к выводу, что алкоголизм развивается не из-за слабого характера человека, а из-за мутаций генов, которые влияют на переработку этанола и на функционирование определенных участков мозга, например, "центра удовольствия". Так, изменения в гене PDRM2 связывают со склонностью к запоям.

Директор Genotek Валерий Ильинский и его коллеги решили выяснить, какие поломки в генах, которые провоцируют развитие алкоголизма, есть у россиян. Для этого специалисты проанализировали геномы 1 тысячи 780 женщин и мужчин старше 20 лет. Добровольцев разделили на 4 группы в зависимости от частоты употребления спиртных напитков. Большинство участников пили раз в неделю или в раз в месяц. Трезвенников оказалось 20%, а тех, кто прикладывался к бутылке каждый день, – 8%. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте bioRxiv.org.

Сравнив мутации, специалисты выделили некоторые гены, которые связаны со склонностью к алкоголизму именно у россиян. Например, изменения в DLGAP1 и ANTXR1 характерны были для тех людей, которые пили алкоголь каждый день.

DLGAP1 контролирует нормальную работу нервных окончаний, а ANTXR1 – миграцию клеток и их "сцепление" друг с другом.

Мутацию в гене CNTNAP2 уже связывали с зависимостью, но новое исследование показало, что она чаще встречается у отечественных представительниц прекрасного пола, но не у мужчин.

Ученые нашли и другие "опечатки" в некоторых участках ДНК россиян, которые отвечают за развитие нервной системы и тяжелого алкоголизма. Правда, такую взаимосвязь специалисты пока так и не в силах объяснить.

Однако проведенное исследование, как и другие подобные, может подтолкнуть биологов к созданию препаратов, которые "исправляли" бы мутации. Эти данные также могут помочь предотвратить появление алкогольной зависимости и понять, как с ней бороться. 

Полина ИВАНОВА
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