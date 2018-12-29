Земляне увидят кровавую Луну

В небесах углядели знамение конца света

Жители северного полушария сразу после новогодних праздников увидят редкое астрономическое явление.

В ночь с 20 на 21 января над горизонтом взойдет кровавая Луна. Спутник Земли окрасится в красный цвет из-за лунного затмения – светило пройдет через тень Земли.

Более того, начало 2019 г. ознаменуется не простым лунным затмением, а суперлунием – спутник нашей планеты окажется в перигее, то есть Луна пройдет максимально близко по своей орбите к Земле, сообщается на сайте Московского планетария.

Конспирологи уже заявили, что зловещее затмение – это знак приближающегося конца света. А поскольку суперлуние совпадет со второй годовщиной инаугурации президента Дональда Трампа, это якобы станет дурным предзнаменованием для американского лидера.

Впрочем, астрономы напоминают, что суперлуние – это астрономическое явление, которое бывает несколько раз в году, ничего необычного в нем нет, порой оно бывает и трижды в год.







