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Найти пришельцев: ученые дали советы NASA

Фото: pixabay.com
Внеземную жизнь обнаружат при помощи новой аппаратуры и добровольных помощников

Международная группа исследователей подготовила для аэрокосмического агентства США рекомендации, которые помогут найти потенциальные сигналы инопланетных цивилизаций.

По мнению исследователей, помочь в поиске пришельцев может строящийся телескоп SKA. Его мощность настолько высока, что он сможет улавливать инопланетные сигналы, равные по силе тем, которые вырабатывают земные радиостанции и телевышки.

Либо ученые найдут разумную жизнь в глубинах космоса, либо докажут неповторимость земной цивилизации, отмечается в опубликованной в arxiv.org работе.

Американский астроном Фрэнк Дрейк свыше 50 лет назад составил формулу для вычисления количества разумных цивилизаций в Галактике. Вслед за этим физик Энрико Ферми сформулировал так называемый парадокс Ферми: почему человечество до сих пор не встретило инопланетян, если они есть в космосе. 

Есть два способа разрешения этого парадокса, напоминает РИА "Новости". По мнению одних ученых, наша планета уникальна и для появления разумной жизни нужно найти точную копию Земли.

Другие же считают, что "зеленые человечки" скрывают от людей сам факт своего существования.

По мнению астрофизиков, с наибольшей вероятностью инопланетян можно найти, изучая радиосигналы из космоса. Кроме того, есть смысл наблюдать за космическими тепловыми и световыми сигналами.

NASA порекомендовали разработать инфраструктуру, которая позволит обмениваться данными наблюдений и их интерпретацией не только узкому кругу специалистов, но и большому числу добровольных помощников – работников частных компаний и просто любителей космоса. Возможно, это позволит быстрее обнаружить прячущихся инопланетян.

Валентина МАЙОРОВА
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