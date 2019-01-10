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Тайну мумии из Мадрида раскрыли

Фото: pixabay.com
Современные технологии помогли по-новому взглянуть на древности

Ученые просканировали с помощью томографа 4 мумии, хранящиеся в Национальном археологическом музее Испании.

Выяснилось, что одно из тел, которое раньше считалось останками женщины, принадлежит древнеегипетскому жрецу по имени Неспамеду, который при жизни был личным окулистом фараонов Птолемея II и Птолемея III. 

Неспамеду жил между 300 и 200 гг. до н.э. и работал в клинике Имхотепа-Асклепия в Мемфисе, а также Александрии. Он был весьма состоятельным господином и занимал высокую должность при дворе, что и позволило ему подготовить свои достойные и богатые похороны, отмечает издание El Pais.

Специалисты-египтологи напоминают, что мумии – весьма хрупкие артефакты. Для транспортировки античных останков в госпиталь для процедуры компьютерной томографии была выбрана специальная транспортная компания. Кроме того, перевозка осуществлялась ночью, когда воздух более сухой, а температура понижена. Все это было сделано для того, чтобы обеспечить сохранность древностей.

Валентина МАЙОРОВА
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