Подогретый океан приблизит климатическую катастрофу

Опасность для Земли притаилась под водой

Американские ученые пришли к выводу, что вода в Мировом океане нагревается быстрее, чем оценивалось ранее.

Новые данные доказывают, что разговоры о замедлении изменения климата, не утихавшие в последние пару десятков лет, являются необоснованными. "Если хотите посмотреть, где происходит глобальное потепление, взгляните на океаны", – цитирует Berkeley News одного из авторов исследования, Зака Хаусфазера. По мнению исследователя, повышение океанской температуры является важным индикатором изменения климата и доказывает, что оно происходит гораздо быстрее, чем ожидалось.

Потепление воды так важно для планеты, так как около 93% солнечной энергии, захваченной парниковыми газами, аккумулируется в Мировом океане. При этом температура в глубинах морей не зависит от того, что происходит на поверхности Земли, – ни от извержения вулканов, ни от таких климатических явлений, как Эль-Ниньо.

Если в ближайшее время не будут предприняты решительные меры по уменьшению выбросов в атмосферу углекислого газа, то температура Мирового океана к концу столетия поднимется почти на 1°С, предупреждают ученые, что вызовет повышение уровня моря на 30 сантиметров. И не считая растаявших ледников, которые тоже внесут свой вклад в процесс.

Повышение океанской температуры также вызывает более сильные ураганы, штормы и мощные осадки. По мнению экспертов, человечество должно озаботиться проблемой изменения климата и снизить техногенные выбросы в атмосферу, чтобы не допустить катастрофы.