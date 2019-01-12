Названы первые симптомы рака

Своевременная диагностика поможет вылечить опасное заболевание на ранних стадиях

Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал основные симптомы, при обнаружении которых нужно сразу идти к онкологу.

По его словам, насторожить должны внезапные изменения в работе кишечника или мочевого пузыря. Также поводами для обращения к специалистам являются "необъяснимое" кровотечение, утолщение в груди и трудности при глотании. Кроме того, обратить внимание стоит на изменение цвета или размера родинки, тяжелый кашель с хрипотой и долго незаживающую рану.

Стил отметил, что все эти симптомы могут быть не связаны с раком, однако осмотр у врачей не навредит.

"Вы не тратите время врачей впустую, проверяя свои симптомы", – добавил он.

Ученый подчеркнул, что в большинстве случаев онкологическое заболевание можно успешно вылечить при своевременной диагностике.