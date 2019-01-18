Причину ожирения нашли в голове

Новое открытие поможет справиться с острой проблемой

Международная команда ученых провела исследование, показавшее, что клетки головного мозга связаны с весом человека.

Специалисты обратили пристальное внимание на процессы, протекающие в гипоталамусе, так как именно эта часть мозга играет важную роль в регуляции приема пищи и сахара в крови. По мнению специалистов, изучение нейронных связей в мозгу поможет справиться с эпидемией ожирения среди детей и подростков, поразившей США, – от лишнего веса в этой стране страдают почти 14 миллиона несовершеннолетних.

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Выяснилось, что те, кто уже в раннем возрасте легко набирал лишний вес, были носителями редкой мутации семафоринов – особой группы клеток головного мозга, которая связывает нейроны между собой, отмечается на сайте Medical Xрress.

При блокировании сигналов семафоринов в гипоталамусе детей другие нейроны "успокаивались", и лишний вес уходил более легко. По мнению специалистов, это открытие поможет справиться с проблемой ожирения.