Простой насморк может иметь ужасающие последствия

Безрецептурные препараты, которые широко используются для лечения симптомов гриппа, простуды или обычного насморка, могут нанести серьезный вред здоровью.

К такому выводу пришли американские ученые, сообщает American Heart Association News. Людям, страдающим от проблем с сердцем или имеющим высокое давление, следует с осторожностью принимать лекарства от простуды с сосудосуживающим эффектом.

Такие препараты облегчают течение насморка, однако при проблемах с сердцем или гипертонией они могут быть очень опасны, предупреждают кардиологи.

Более того, исследования показывают, что даже те, кто не перенес сердечного приступа и не страдает от скачков давления, тоже входят в группу риска. Ученые установили, что пожилые люди, лечившиеся от простуды с помощью суживающих сосуды лекарств, в 3 раза чаще становились жертвами сердечных приступов.

Эксперты подчеркнули, что препараты, в которых есть такие ингредиенты, как псевдоэфедрин или фенилэфрин, нужно принимать только под контролем врача.