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Без вреда для фигуры: назван самый диетический продукт

Фото: pixabay.com
Им оказалcя молочный десерт

Именно такое лакомство менее жирное и калорийное, чем пломбир или сливочное. При этом оно содержит кальций, фосфор, калий, магний и витамины группы В.

Молочное мороженое хорошо влияет на наш организм – улучшает работу сердца, центральной нервной системы, укрепляет кости, передает РИА Новости. По словам врача-диетолога Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Елены Ливанцовой, оптимальный вариант – это максимально натуральный продукт.

Она заверила, что такое мороженое смело можно есть два-три раза в неделю по 100 граммов за один "присест". Главное – не переборщить с порцией. В этом случае можно не только набрать лишние килограммы, но и получить раздражение желудка. От молочного мороженого стоит отказаться лишь тем людям, которые не переносят молочный сахар (лактозу) и имеют проблемы с расщеплением жира.

Отметим, 24 января – Международный день эскимо. В эту дату, в далеком 1922 году американец Христиан Нельсон из штата Айова, который владел кондитерской, получил патент на свое изобретение – сливочное мороженое, покрытое слоем шоколадной глазури. 

Людмила ФОКАНОВА
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