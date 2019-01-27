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Таблетки больше не нужны: снизить давление поможет лакомство

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНевероятно: от рака спасает дешевое лекарство
Среди привычных продуктов нашлось вкусное лекарство

В борьбе с гипертонией пригодятся молочные продукты.

Диетологи утверждают, что достаточно есть йогурт пять раз в неделю, чтобы давление пришло в норму. Правда, стоит отдавать предпочтение обезжиренным сортам, уточняет Джульетта Келлоу. Статью об исследованиях публикует Sunday Express.

Как выяснилось, в йогурте содержится калий. Он помогает вывести из организма лишнюю соль, которая провоцирует повышение артериального давления. Кроме того, в молочных продуктах есть необходимые организму белок и кальций. У низкокалорийных йогуртов есть и еще один плюс – регулярное их употребление (конечно, вкупе с диетой) помогает сбросить лишний вес.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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