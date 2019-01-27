Над Ростовом засветились летающие тарелки

Загадочные объекты удалось сфотографировать

О двух НЛО рассказал один из жителей города. Рано утром он заметил странные светящиеся точки в небе над городом. Он поделился снимками в соцсети. Необычное явление вызвало бурное обсуждение.

"В 7 утра в небе над Ростовом замечены два странных объекта, состоящих каждый из трех точек. Они быстро перемещались в западном направлении. Что это?" – задался уфолог-любитель вопросом.

Снимки можно увидеть в паблике "Ростов главный".

Некоторые пользователи усомнились в том, что это могут быть летающие тарелки, сделав более здравое предположение. Вполне возможно, в темноте светились огоньки квадрокоптеров.