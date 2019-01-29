СССР проиграл "лунную гонку" из-за упрямства ученых

Конструкторские бюро больше времени уделяли соперничеству друг с другом, чем работе

Главы трех советских организаций не ладили между собой и пытались переиграть друг друга. Однако попытки доказать, что каждый из них – лучший конструктор в СССР, мешали им выполнять поставленные задачи, в итоге США отправили людей на Луну. В этом уверен научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Эксперт добавил, что в США тоже существовала конкуренция. Тем не менее из-за неудачного запуска спутника Военно-морского флота от безысходности и отсутствия других соперников проект отдали бывшему эсэсовцу Вернеру фон Брауну, который делал программу "Аполлон". В СССР же ситуация была намного сложнее.

"Все три были великими конструкторами, гениальными людьми, но их интерференция мешала делу, средства дублировались. В итоге получилось то, что получилось", – цитирует Зеленого издание "Взгляд".

Специалист добавил, что США не закрыли "лунный" проект еще и потому, что после смерти Джона Кеннеди никто не рискнул проявить к нему неуважение.