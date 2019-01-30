Рядом с Землей замечен нерешительный НЛО

Орбитальный гость ведет себя весьма странно

Загадочный объект появился на орбите нашей планеты. Он обратил на себя внимание по большей части из-за странной траектории полета. НЛО то вел себя бесстрашно, подходя к Земле, то отдалялся от нее на расстояние, почти в полтора раза превышающее путь до Луны. Зато при максимальном приближении от земной поверхности его отделяли всего 600 километров.

Нетипичный случай описан в Live Science, где отмечается, что нерешительный посланник инопланетян похож на огромный и пустой мешок для мусора. При ширине в несколько метров он весит меньше килограмма. Ученые уверены, что НЛО, который они назвали A10bMLz, совершенно безвредный, хоть и ведет себя весьма необычно.

Не исключено, что воображение уфологов взбудоражил кусок металлической фольги, который оставила на орбите при запуске ракета. Хотя до этого космический мусор не отлетал на такие расстояния. Участь его уже предрешена. Скорее всего, он отправится в атмосферу, где и сгорит.

Рядом с Землей, по информации NASA, курсируют сотни тысяч обломков космических аппаратов. Десятая часть из них летает бесконтрольно, уточняется на своем сайте "МИР".