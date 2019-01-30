Найдено коварное свойство алкоголя

Выводы ученых шокируют

Информация о том, что люди часто запивают стресс, – уже не новость. Свежие сведения гласят, что в таком состоянии пьяницы и алкоголики способны уговорить гораздо больше спиртного. Кстати, именно частые и чрезмерные возлияния усиливают тягу к спиртному, поскольку перестроения происходят на генетическом уровне.

Вот так люди потихоньку и спиваются, заключили американские ученые, которые выстроили четкую последовательность реакции на алкоголь геномы PER2 и РОМС. Первый – влияет на биологические часы организма, второй – отвечает за реакцию на стресс.

Итак, исследователи провели эксперимент, результаты которого изложены на портале MedicalXpress. В первой группе испытуемых были те, кто может пригубить, во второй – те, кто не прочь пропустить рюмку-другую, в третьей группе ученые собрали заядлых алкоголиков. Выяснилось, что перестроению в генах, или метилированию, были представители двух последних объединений. К тому же замедлялась скорость, с которой гены производят белки. Затем участникам эксперимента показывали вызывающие стресс картинки, после чего предлагали его запить.

"Мы обнаружили, что у людей, которые много пьют, ДНК может меняться таким образом, что возникает большее желание выпить. Это может помочь объяснить, почему алкоголизм является такой сильной зависимостью",

– пояснил профессор Дипак Саркар.

В будущем ученые планируют предсказывать предрасположенность к алкоголизму. Начало положено.