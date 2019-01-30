Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдено коварное свойство алкоголя

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПохудеть навсегда: разоблачены основные мифы о диете
Выводы ученых шокируют

Информация о том, что люди часто запивают стресс, – уже не новость. Свежие сведения гласят, что в таком состоянии пьяницы и алкоголики способны уговорить гораздо больше спиртного. Кстати, именно частые и чрезмерные возлияния усиливают тягу к спиртному, поскольку перестроения происходят на генетическом уровне.

Вот так люди потихоньку и спиваются, заключили американские ученые, которые выстроили четкую последовательность реакции на алкоголь геномы PER2 и РОМС. Первый – влияет на биологические часы организма, второй – отвечает за реакцию на стресс.

Итак, исследователи провели эксперимент, результаты которого изложены на портале MedicalXpress. В первой группе испытуемых были те, кто может пригубить, во второй – те, кто не прочь пропустить рюмку-другую, в третьей группе ученые собрали заядлых алкоголиков. Выяснилось, что перестроению в генах, или метилированию, были представители двух последних объединений.  К тому же замедлялась скорость, с которой гены производят белки. Затем участникам эксперимента показывали вызывающие стресс картинки, после чего предлагали его запить.

"Мы обнаружили, что у людей, которые много пьют, ДНК может меняться таким образом, что возникает большее желание выпить. Это может помочь объяснить, почему алкоголизм является такой сильной зависимостью",

пояснил профессор Дипак Саркар.

В будущем ученые планируют предсказывать предрасположенность к алкоголизму. Начало положено.  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар резко взлетит на следующей неделе

Действия Центробанка приведут к ослаблению российской валюты

Без России нельзя: Украину пустят в Евросоюз при одном условии

От Киева требуют восстановить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей